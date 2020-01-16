Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России появилась возможность онлайн-оплаты недвижимости банковскими картами

Коммерсантъ02:26

В России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

ТАСС04:13

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Ведомости03:11

В России появился сервис по онлайн-оплате недвижимости картой

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Сбербанк запустил онлайн-оплату при покупке квартир

Rambler News Service02:22

Покупатели квартир в новостройках впервые смогут оплатить ее картой

Интерфакс01:36

ПИК и Сбербанк создали механизм покупки жилья по банковской карте

РБК01:15
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«Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фракция «Справедливой России» единогласно проголосовала за поддержку выдвинутой президентом кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
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Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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Президент подписал указ об отставке правительства РФ

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Лавров прокомментировал свою работу после отставки

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свою работу после отставки правительства.
Lenta.ru 04:47
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
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Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков на Алтае, покончил с собой в отделе полиции.
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Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве

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Lenta.ru 04:30
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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Футбол

Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.
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Минтруд опроверг наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.
News.ru 04:33
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

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В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк

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В России состоится референдум о поправках в Конституцию

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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
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Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии, сообщили СМИ

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Цены на новые автомобили в России в начале 2020 года выросли на 1-5% из-за роста утильсбора, инфляции и обновления модельных линеек.
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Две гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду, 15 января, на территории посольства РФ в Бейруте.
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
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Финансы

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

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РБК вчера в 10:03
Общество

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
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Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
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Посол ЕС заявил, что стоимость шенгенских виз для россиян не изменится

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Родители живущей в ПМЦ девочки собрались забрать ее домой

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Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
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Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
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Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН

Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
МР7.ру 13 января в 23:50
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
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