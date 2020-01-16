Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России квартиру теперь можно купить с помощью карточки

URA.Ru06:28

В России появилась возможность онлайн-оплаты недвижимости банковскими картами

Коммерсантъ02:26

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Ведомости03:11

В России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

ТАСС04:13

Сбербанк запустил онлайн-оплату при покупке квартир

Rambler News Service02:22

Покупатели квартир в новостройках впервые смогут расплачиваться картой

Интерфакс01:36

ПИК и Сбербанк создали механизм покупки жилья по банковской карте

РБК01:15
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Lenta.ru вчера в 13:54
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RT на русском 00:34
Происшествия

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Лайнер «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом «Домодедово», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
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Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
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Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
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Причина задержки реализации нацпроектов заключается в излишней бюрократизации, для этого необходимо масштабировать лучшие региональные решения на федеральный уровень.
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«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

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Наука

Обезжиренное молоко замедляет старение

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Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

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В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
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Медики института хирургии имени Вишневского извлекли из ноги артиста резиновую пулю. Сейчас здоровью 65-летнего Серова ничего не угрожает.
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