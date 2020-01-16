Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.

с чего всё началось

Девелопер "ПИК" и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эквайринга, предполагающего прием платежных карт для оплаты квартир в онлайн, сообщили в четверг в пресс-службе девелопера.

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