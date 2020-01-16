Общество

ТАССТАССВ России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

Девелопер "ПИК" и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эквайринга, предполагающего прием платежных карт для оплаты квартир в онлайн, сообщили в четверг в пресс-службе девелопера.
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с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ПИК и Сбербанк создали механизм покупки жилья по банковской карте

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Интерфакс01:36

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URA.Ru06:28
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