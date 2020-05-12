В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

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