Общество
Lenta.ruВ России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Для оформления единовременной выплаты на ребенка запустили отдельный сайт
Муниципальный вестник Армавира10:19
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Общество
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 53 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:21
Политика
Осужденным по «московскому делу» запретят участвовать в выборах
Отлучаются от выборов и осужденные по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) – именно эта статья вменялась большинству участников "московского дела".
Ведомости 09:23
Музыка
Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO
В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Политика
США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Пентагон намерен помочь обанкротившейся спутниковой компании OneWeb
Заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что Министерство обороны может оказать помощь обанкротившейся в марте британской спутниковой компании OneWeb, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 17:49
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Кино
СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»
Peterburg2.ru вчера в 14:13
Политика
В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки
Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
Известия 17:01
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Футбол
Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии
Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
RT на русском 17:43
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
Авто
Новый Volvo XC100 превратят в электромобиль
Кроссовер XC100 Recharge станет новым флагманом шведской компании, причем он получит купеобразный кузов, электрическую силовую установку и четырехместный роскошный салон.
Tvoe-avto.com 15:56
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Технологии
В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест
Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Гаджеты
Realme привезла мощные смартфоны среднего класса в Россию
Один из главных производителей-дискаунтеров, компания Realme (дочерний бренд корпорации BBK, владеющей производителями смартфонов Oppo, Vivo и OnePlus) представила на российском рынке три смартфона среднего класса.
Ferra 07:35
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Армия и оружие
Сирийцы заблокировали военную колонну США в Эль-Хасеке
В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.
Взгляд.ру 13:44
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
Общество
Определены параметры двигателя для нового российского самолёта
Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
RT на русском вчера в 20:49