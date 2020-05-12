Общество
Lenta.ruВ России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Минкомсвязь: Заявку на оформление единовременной выплаты на детей можно оформить на сайте госуслуг
Агентство Москвавчера в 09:32
Сервис для оформления выплаты 10 тыс. руб. на детей запущен на сайте госуслуг
Коммерсантъвчера в 10:16
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"Академик Черский" встал у самого большого по протяженности причала, на котором имеется железнодорожная колея, в том числе и российской ширины.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет
Семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Происшествия
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили человека.
Мойка78 вчера в 22:40
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Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
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В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
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RT на русском 11 мая в 13:09
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Верховный суд России отменил решение Кемеровского кассационного суда о том, что Иванову незаконно отказали участвовать в выборах главы Абакана.
Юг Сибири вчера в 23:46
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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
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Аргументы и Факты вчера в 07:48
Космос
НПО Лавочкина занялось ракетой для «Морского старта»
Предположительно, первый пуск ракеты «Союз-7» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ» может состояться в 2025 году.
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Общество
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс
Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
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Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
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Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
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СПЧ готовит законопроект о переводе «дадинской» статьи из УК в КоАП
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга (статья 212.1 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.
Znak.com вчера в 21:07