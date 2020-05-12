Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 15:39

Более 500 тысяч заявок на новые выплаты на детей подано в России

RT на русскомвчера в 14:02

Минкомсвязь: Заявку на оформление единовременной выплаты на детей можно оформить на сайте госуслуг

Агентство Москвавчера в 09:32

Сервис для оформления выплаты 10 тыс. руб. на детей запущен на сайте госуслуг

Коммерсантъвчера в 10:16

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей

РБКвчера в 09:56

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

ТАССвчера в 09:38

Россияне подали больше 500 тысяч заявок на детские выплаты

Газета.Ruвчера в 13:45
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Политика

Трубоукладчик «Газпрома» встал к причалу в немецком порту Мукран

"Академик Черский" встал у самого большого по протяженности причала, на котором имеется железнодорожная колея, в том числе и российской ширины.
Интерфакс вчера в 12:23
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
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Общество

Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет

Семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.
Сайт интересных новостей 11 мая в 12:00
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,4K
Здоровье

В регионе коронавирусом заразились более 100 детей

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, с начала эпидемии коронавируса в регионе заболело 105 детей, из которых шестерым нет еще и года.
Go64.ru вчера в 08:15
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт 11 мая в 11:50
Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости вчера в 13:01
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Общество

В Омскую область за последние 2 недели вернулись люди из 41 страны

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 27 апреля по 10 мая в регионы Сибири прибыли 2809 человек из 65 стран мира.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда

Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
Sunmag.me вчера в 08:50
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Общество

Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили человека.
Мойка78 вчера в 22:40
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Общество

Власти Новосибирской области продлят режим самоизоляции с 12 мая

Введенный на фоне коронавируса режим самоизоляции в Новосибирской области начнет постепенно смягчаться, рассказал губернатор региона Андрей Травников.
NewInform 11 мая в 08:24
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Армия и оружие

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
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Шоу-бизнес

«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников

На фото 32-летняя супруга шоумена Гарика Харламова позирует у холодильника в боди телесного цвета и джинсовых шортах.
Пятый канал 11 мая в 23:20
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском 11 мая в 13:09
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Политика

Олег Иванов проиграл Верховному суду по выборам главы Абакана

Верховный суд России отменил решение Кемеровского кассационного суда о том, что Иванову незаконно отказали участвовать в выборах главы Абакана.
Юг Сибири вчера в 23:46
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Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
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Экономика

В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов

В Таиланде министерство туризма и спорта рассматривает возможность введения туристических сборов с иностранцев, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:48
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Космос

НПО Лавочкина занялось ракетой для «Морского старта»

Предположительно, первый пуск ракеты «Союз-7» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ» может состояться в 2025 году.
Хакасия-Информ вчера в 00:13
Общество

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
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Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv вчера в 01:13
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

Интерфакс вчера в 06:39
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Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
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Общество

СПЧ готовит законопроект о переводе «дадинской» статьи из УК в КоАП

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга (статья 212.1 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.
Znak.com вчера в 21:07
Как работают Яндекс.Новости?
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