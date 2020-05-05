Коронавирус
Вести.RuВ России запустят госпрограмму поддержки доступной аренды автомобилей
Госпрограмма поддержки спроса на аренду автомобилей "Доступная аренда" заработает с июня по всей стране, до конца мая власти разработают правила программы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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До конца мая мы должны выпустить правила и с июня начнём работать по этой программе. Это будет сразу же по всей стране.
— Денис Мантуров, российский политикГоворит Москва 05:22
с чего всё началось
Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. "До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр.ТАСС04:06
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