Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. "До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр.

с чего всё началось

До конца мая мы должны выпустить правила и с июня начнём работать по этой программе. Это будет сразу же по всей стране.

Госпрограмма поддержки спроса на аренду автомобилей "Доступная аренда" заработает с июня по всей стране, до конца мая власти разработают правила программы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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