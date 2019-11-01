Технологии
NewInformВ России запустят отечественную спутниковую систему телефонной связи
В настоящий момент в стране работают компании, которые предоставляют услуги телефонной связи через зарубежные спутниковые группировки. Новое поколение системы «Гонец» реализует функцию спутниковой телефонии.
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с чего всё началось
Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.РИА Новости02:56
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Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
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Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
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С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
ЖКХ
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Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
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Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
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