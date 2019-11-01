Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.

с чего всё началось

В настоящий момент в стране работают компании, которые предоставляют услуги телефонной связи через зарубежные спутниковые группировки. Новое поколение системы «Гонец» реализует функцию спутниковой телефонии.

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