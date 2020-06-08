Экономика

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Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф». Сервис позволит регулярно откладывать небольшие суммы и инвестировать их в биржевые фонды, говорится в понедельник, 8 июня, на сайте банка.
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В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования

Известия06:58

У Тинькофф появилась инвесткопилка – что это такое и как работает

Financial One04:09
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Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
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