Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф». Сервис позволит регулярно откладывать небольшие суммы и инвестировать их в биржевые фонды, говорится в понедельник, 8 июня, на сайте банка.

В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования

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