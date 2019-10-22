Первую возвращаемую как у компании SpaceX Илона Маска российскую многоразовую ракету-носитель планируют запустить в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС владелец частной компании Laros, которая занимается разработкой ракеты, Олег Ларионов.

с чего всё началось

Многоразовую суборбитальную ракету-носитель планируют запустить в России уже в будущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика. Поясняется, что ракета будет такой же возвращаемой, как и летательные аппараты компании Илона Маска SpaceX.

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