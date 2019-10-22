Космос
Национальная служба новостейВ России запустят возвращаемую ракету-носитель
Многоразовую суборбитальную ракету-носитель планируют запустить в России уже в будущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика. Поясняется, что ракета будет такой же возвращаемой, как и летательные аппараты компании Илона Маска SpaceX.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Первую возвращаемую как у компании SpaceX Илона Маска российскую многоразовую ракету-носитель планируют запустить в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС владелец частной компании Laros, которая занимается разработкой ракеты, Олег Ларионов.ТАСС00:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Происшествия
Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Армия и оружие
Камерун заинтересовался покупкой российских ЗРК «Панцирь-С1»
Посол Камеруна Махамат Паба Сале рассказал о желании африканской республики приобрести у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
Происшествия
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Армия и оружие
Асад встретился с военнослужащими САР на передовой в провинции Идлиб
Президент Сирии Башар Асад встретился с военнослужащими САР на передовой в провинции Идлиб, сообщает SANA.
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский Союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира».
Происшествия
На стадионе в Симферополе вспыхнул пожар
В Симферополе произошло возгорание на стадионе "Локомотив". Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
Политика
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала в Instagram младшую дочь
Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам свою четырехлетнюю младшую дочь Беллу.
Гаджеты
Бестселлер Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию MIUI 11
Как минимум младшая модель уже начала получать MIUI 11. В частности, буквально только что обновление получил автор данной заметки.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Общество
Император Японии Нарухито официально взошел на престол
Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.
Политика
Зеленскому пригрозили немирным Майданом
Евродепутат пояснила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и Зеленскому необходимо нивелировать их влияние.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Происшествия