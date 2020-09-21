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В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против "зарплатного рабства"В источнике
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Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
Финансовая газета

СМИ: в РФ заработает сервис против «зарплатного рабства»

Финансовая газетавчера в 15:16
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ruвчера в 05:26
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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NASA обновило план лунной программы Artemis

Вашингтон, 22 сентября 2020, 02:14 — REGNUM Обновлённый план лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) — на 2023 год, 21 сентября был представлен NASA журналистам.
REGNUM19:14

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Губернатор Камчатки сократил число органов исполнительной власти до 31

Вступивший в понедельник в должность губернатора Камчатского края Владимир Солодов объявил о реформе исполнительной власти региона, предполагающей сокращение числа госорганов, сообщается на сайте регионального правительства.
ТАССвчера в 05:22
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