Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Вашингтон, 22 сентября 2020, 02:14 — REGNUM Обновлённый план лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) — на 2023 год, 21 сентября был представлен NASA журналистам.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Вступивший в понедельник в должность губернатора Камчатского края Владимир Солодов объявил о реформе исполнительной власти региона, предполагающей сокращение числа госорганов, сообщается на сайте регионального правительства.