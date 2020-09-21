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Известия
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против "зарплатного рабства"В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
Дождь

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождь17:25
Octagon.Media

В России начали выплачивать зарплату по номеру телефона

Octagon.Mediaвчера в 16:59
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
Финансовая газета

СМИ: в РФ заработает сервис против «зарплатного рабства»

Финансовая газетавчера в 15:16

По обвинению в злоупотреблениях на 68 млрд арестована бывший топ-менеджер Межпромбанка

По обвинению в злоупотреблениях на 68 млрд арестована бывший топ-менеджер Межпромбанка Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову.
По обвинению в злоупотреблениях на 68 млрд арестована бывший топ-менеджер Межпромбанка
Коммерсантъ17:42

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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Как «Мулан» добил кинопрокат

События первых дней осени 2020 года свидетельствуют о том, что тяжелые времена мирового кинопроката вовсе не закончатся с завершением пандемии коронавируса.
KinoNews.ruвчера в 05:10

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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