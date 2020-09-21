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Известия
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против "зарплатного рабства"В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
Дождь

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождь17:25
Octagon.Media

В России начали выплачивать зарплату по номеру телефона

Octagon.Mediaвчера в 16:59
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
Финансовая газета

СМИ: в РФ заработает сервис против «зарплатного рабства»

Финансовая газетавчера в 15:16

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах для дальнейшего развития и для того, чтобы отвечать на современные вызовы, Германия готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе, в том числе в составе расширенного Совета Безопасности (СБ) ООН.
ТАСС18:38
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
1,7K

Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — уточнили в ведомстве.
Известия19:45

Ракетный корабль «Грайворон» впервые вышел в море для испытаний

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, новейший малый ракетный корабль «Грайворон», который был построен для Черноморского флота на «Зеленодольском заводе им. А. М. Горького», впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.
Военное дело19 сентября в 06:49
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«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новости19 сентября в 13:20
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