В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.В источнике
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Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23