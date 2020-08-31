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РБК
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В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.В источнике
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Агентство Москва

Закон о внесудебном банкротстве граждан вступает в силу

Агентство Москва17:57
Российская газета

Списать долги можно будет без суда

Российская газетавчера в 12:13
Lenta.ru

Бедным россиянам упростили списание долгов

Lenta.ru17:05
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБК17:00
ТАСС

С 1 сентября в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов29 августа в 08:23

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
RT на русском18:13
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUMвчера в 06:56
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

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Российская газетавчера в 12:20
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Исполнитель роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсен Эклс выложил на своей официальной странице в Instagram трогательное видео, в котором он анонсировал завершение проекта.
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