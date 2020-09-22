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Ivbg.ru
Ivbg.ru

В России заработал сервис перевода зарплаты по номеру телефона

Банк "Русский стандарт" запустил услугу перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). К нововведению планируют присоединиться Райффайзенбанк, Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и «Веста».В источнике
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Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Банки нашли проблемы с переводом зарплат по номеру телефона

Московский Комсомолец23:58
REGNUM

Новость о переводе зарплат по номеру телефона взбудоражила сеть

REGNUMвчера в 02:49
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия21 сентября в 19:15
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ22 сентября в 01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК22 сентября в 01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости22 сентября в 00:01
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском22 сентября в 10:35

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
РИА Новости08:46
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РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту германскому представительству ОЗХО с требованием предоставить материалы по делу оппозиционера Алексея Навального в десятидневный срок.
Интерфакс07:38
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Суд в Екатеринбурге оставил под стражей задержанного ФСБ экс-банкира

В недавно опубликованном документе Воронин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве рассказал о взятке в 10 миллионов рублей, которую в 2015 году предлагал сотрудник безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба бывшему начальнику УМВД Трифонову за возбуждение уголовного дела в отношении компании «Форэс».
Екатеринбург Онлайн09:16
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Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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Вакцина «Ультрикс» поступит в частные клиники России не раньше октября

Популярная отечественная вакцина от гриппа "Ультрикс" поступит в коммерческие медицинские учреждения и аптеки страны не раньше октября, так как производство направлено на государственные клиники.
ПолитРоссия03:28
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Великобритания анонсировала санкции против руководства Белоруссии

Великобритания в координации с США и Канадой самостоятельно подготовит санкции против властей Белоруссии в рамках акта Магнитского на фоне задержки введения ограничений со стороны Евросоюза.
Ведомости09:07