Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ivbg.ru
Ivbg.ru

В России заработал сервис перевода зарплаты по номеру телефона

Банк "Русский стандарт" запустил услугу перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). К нововведению планируют присоединиться Райффайзенбанк, Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и «Веста».В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Банки нашли проблемы с переводом зарплат по номеру телефона

Московский Комсомолец23:58
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК22 сентября в 01:08
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском22 сентября в 10:35
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ22 сентября в 01:54
REGNUM

Новость о переводе зарплат по номеру телефона взбудоражила сеть

REGNUMвчера в 02:49
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости22 сентября в 00:01
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия21 сентября в 19:15

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
РИА Новости08:46
675

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
378

Суд в Екатеринбурге оставил под стражей задержанного ФСБ экс-банкира

В недавно опубликованном документе Воронин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве рассказал о взятке в 10 миллионов рублей, которую в 2015 году предлагал сотрудник безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба бывшему начальнику УМВД Трифонову за возбуждение уголовного дела в отношении компании «Форэс».
Екатеринбург Онлайн09:16
1

Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации

Сам Киркоров-старший назвал сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцем "ерундой" и рассказал, что недавно вернулся из Сочи, сдал тест на COVID-19, а сейчас отдыхает на даче и чувствует себя хорошо, передает Telegram-канал LifeShot.
iReactor09:17

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
656

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
125

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,6K

Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч

Как заявил во вторник генеральный директор Илон Маск, Tesla Inc. планирует произвести автомобиль, который будет стоить 25000 долларов примерно через три года, что позволит достичь неуловимой долгосрочной цели по продаже дешевого автомобиля для массового потребителя.
Про Кроссоверы07:50
96