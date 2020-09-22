В России заработал сервис перевода зарплаты по номеру телефона
Смотрите также
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В Минске задержали десятки протестующих против Лукашенко
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Суд в Екатеринбурге оставил под стражей задержанного ФСБ экс-банкира
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
СК просит арестовать реставраторов петербургской консерватории
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали о своем романе
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Samsung представила новые 8К-телевизоры в России
Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году на 6,3%
Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака
Религиозную общину Виссариона подозревают в связях с краевой власть
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч
Мурашко назвал позволяющий избежать вакцинации от COVID-19 фактор
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Зайцевой
Мурашко назвал позволяющий избежать вакцинации от COVID-19 фактор
Банк "Русский стандарт" запустил услугу перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). К нововведению планируют присоединиться Райффайзенбанк, Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и «Веста».В источнике
С чего всё началось
Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
Подробнее о событии
Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона
RT на русском22 сентября в 10:35