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Ivbg.ru
Ivbg.ru

В России заработал сервис перевода зарплаты по номеру телефона

Банк "Русский стандарт" запустил услугу перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). К нововведению планируют присоединиться Райффайзенбанк, Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и «Веста».В источнике
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Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Банки нашли проблемы с переводом зарплат по номеру телефона

Московский Комсомолец23:58
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости22 сентября в 00:01
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском22 сентября в 10:35
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ22 сентября в 01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК22 сентября в 01:08
REGNUM

Новость о переводе зарплат по номеру телефона взбудоражила сеть

REGNUMвчера в 02:49
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия21 сентября в 19:15

Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Ведомости08:21
6

Житель пензенского села отрубил сожительнице палец за неприличный жест

По делу установлено, что в ночь на 18 июля 44-летний житель села Грабово Бессоновского района во время застолья поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей и показавшей ему неприличный жест, после чего хозяин дома предупредил возлюбленную, что если это повторится, то отрубит ей палец.
РИА Новости10:09
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МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих

Как рассказали в министерстве, демонстранты не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города.
Rambler News Service10:26
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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Сын Плющенко обратился к Путину

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратился к президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru10:39
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Вице-мэр Ялты оказался белорусским «змагаром» и русофобом

Минск, 24 сентября 2020, 15:39 — REGNUM Российская общественность возмущена скандальными заявлениями вице-мэра Ялты, гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который в своем видеообращении заявил о том, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики.
REGNUM08:39
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