Житель пензенского села отрубил сожительнице палец за неприличный жест

По делу установлено, что в ночь на 18 июля 44-летний житель села Грабово Бессоновского района во время застолья поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей и показавшей ему неприличный жест, после чего хозяин дома предупредил возлюбленную, что если это повторится, то отрубит ей палец.