Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности, для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего Совета в целом», — сказал Небензя.