В России заработал сервис перевода зарплаты по номеру телефона
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Банк "Русский стандарт" запустил услугу перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). К нововведению планируют присоединиться Райффайзенбанк, Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и «Веста».В источнике
С чего всё началось
Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона
RT на русском22 сентября в 10:35