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Ivbg.ru
Ivbg.ru

В России заработал сервис перевода зарплаты по номеру телефона

Банк "Русский стандарт" запустил услугу перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). К нововведению планируют присоединиться Райффайзенбанк, Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и «Веста».В источнике
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Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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Московский Комсомолец

Банки нашли проблемы с переводом зарплат по номеру телефона

Московский Комсомолец23:58
REGNUM

Новость о переводе зарплат по номеру телефона взбудоражила сеть

REGNUMвчера в 02:49
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия21 сентября в 19:15
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ22 сентября в 01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК22 сентября в 01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости22 сентября в 00:01
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском22 сентября в 10:35

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности, для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего Совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском12:33

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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