Недвижимость

Мой БрянскМой БрянскВ России заработала сельская ипотека

На финансирование программы заложен 1 млрд руб. С 2020 года в России начала работать сельская ипотека, которая позволяет оформить льготные кредиты под 3% годовых.
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