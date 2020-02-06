Недвижимость
Мой БрянскВ России заработала сельская ипотека
На финансирование программы заложен 1 млрд руб. С 2020 года в России начала работать сельская ипотека, которая позволяет оформить льготные кредиты под 3% годовых.
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Армия и оружие
Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Футбол
L’Equipe: Головин входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков и тренеров клубов Лиги 1. «Монако» является второй командой лиги по средней месячной зарплате (220 тысяч евро), уступая лишь «ПСЖ» (820 тысяч евро).
Политика
Главы МИД пяти стран хотят обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing
Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе в Иране, планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, сообщил во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Аризоны», Свечников оформил дубль
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Космос
Тематическую экскурсию «Химия и космос» запустят на ВДНХ
Спорт
Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Путин удивился успехам молодых лауреатов премии президента
Российский лидер Владимир Путин удивился, как лауреаты премии президента в области науки и инноваций в таком молодом возрасте успели добиться результатов, передает РИА Новости.
Происшествия
СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Авто
Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H
В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Здоровье
В Екатеринбурге создается карантинная зона для наблюдения за гражданами Китая
5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека.
Происшествия
Житель Кузбасса сжег своих детей, чтобы не платить алименты
Как выяснили следствие и суд, мужчина решил убить двух малолетних детей, не желая признавать отцовство и платить алименты.
Технологии
Пользователям Android рекомендовали удалить 24 опасных приложения
Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
Общество
Власти предложили жесткие ограничения на госзакупки иностранных товаров
Предложения Минпромторга содержат множество ограничений для иностранцев, то есть они "смогут предлагать свои товары с трудом", отмечает профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.
Путешествия
Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Технологии
В Гонконге разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса
Как стало известно газете South China Morning Post, ученые в Гонконге добились того, что коронавирус нового типа можно выявлять у инфицированного всего за сорок минут.
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Политика
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел в Москву
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел с авиабазы Хмеймим в Москву.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.