Общество
Мой БрянскВ России заработала сельская ипотека
На финансирование программы заложен 1 млрд руб. С 2020 года в России начала работать сельская ипотека, которая позволяет оформить льготные кредиты под 3% годовых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В деревню! К земле! В России идёт приём заявок на получение сельской ипотеки
КрымPRESS04 февраля в 12:06
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
МВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Здоровье
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Наука
Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Экономика
В Международном Валютном фонде считают, что мировой спрос на нефть достигнет своего пика примерно к 2040 году
В докладе МВФ говорится, что новые технологии увеличивают поставки нефти из старых и новых источников.
Игры
Квартальный отчёт Take-Two: успехи GTA V, RDR 2, The Outer Worlds и Borderlands 3
Например, обновления сведений о продажах (за последний квартал): Grand Theft Auto V — 120 млн копий (5 млн копий) Red Dead Redemption 2 — 29 млн копий (2,5 млн копий) The Outer Worlds — 2 млн копий (2 млн копий) Borderlands 3 — 8 млн копий (5 млн копий) Kerbal Space Program — 4 млн копий NBA 2K20 — 8 млн копий.
Происшествия
Двухлетняя девочка в Забайкалье задохнулась в гараже
В среду в полицию поступила информация, что в селе Верх-Усугли в Тунгокоченском районе обнаружили тело двухлетней девочки без признаков насильственной смерти.
Армия и оружие
Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
Космос
Зонд «Паркер» установил новый рекорд
05.02.20 Зонд «Паркер» установил новый рекорд по близости искусственного объекта к Солнцу.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента «адом»
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
Политика
Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Авто
В России могут исчезнуть дилерские центры
Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel
Общество
Назван новый срок ввода в строй газопровода «Северный поток-2»
Представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) подтвердил факт ведущихся интенсивных переговоров с компанией Nord Stream 2 AG о вариантах завершения прокладки газопровода «Северный поток – 2».