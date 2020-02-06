Общество

Мой БрянскМой БрянскВ России заработала сельская ипотека

На финансирование программы заложен 1 млрд руб. С 2020 года в России начала работать сельская ипотека, которая позволяет оформить льготные кредиты под 3% годовых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вологжане могут получить сельскую ипотеку под 2,7%

SM News05:05

Льготная ипотека: инструкция для получения кредита с господдержкой

РИА Новости03:25

Сельская ипотека в вопросах и ответах

Газета Вперед Балезинского района 04 февраля в 01:01

В деревню! К земле! В России идёт приём заявок на получение сельской ипотеки

КрымPRESS04 февраля в 12:06

Семьи в Мордовии могут существенно облегчить ипотечные обязательства

ГТРК Мордовия04 февраля в 05:34

Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

РБКвчера в 23:53

Ипотека на загородный дом по госпрограмме под 0,1 %:

ИА Клерк.Ру03 февраля в 23:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

Газета.Ru вчера в 07:43
Происшествия

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Lenta.ru 16:21
Политика

Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН

Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
REGNUM 18:37
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Политика

МВД вернуло генерала из Росгвардии

Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Коммерсантъ 11:04
Здоровье

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Газета.Ru 18:40
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН вчера в 14:01
Наука

Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета

ToDay News Ufa 10:36
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Происшествия

В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь

Lenta.ru 15:43
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
Футбол

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 17:11
Экономика

В Международном Валютном фонде считают, что мировой спрос на нефть достигнет своего пика примерно к 2040 году

В докладе МВФ говорится, что новые технологии увеличивают поставки нефти из старых и новых источников.
Эхо Москвы 14:30
Игры

Квартальный отчёт Take-Two: успехи GTA V, RDR 2, The Outer Worlds и Borderlands 3

Например, обновления сведений о продажах (за последний квартал): Grand Theft Auto V — 120 млн копий (5 млн копий) Red Dead Redemption 2 — 29 млн копий (2,5 млн копий) The Outer Worlds — 2 млн копий (2 млн копий) Borderlands 3 — 8 млн копий (5 млн копий) Kerbal Space Program — 4 млн копий NBA 2K20 — 8 млн копий.
Игромания.ру 17:39
Происшествия

Двухлетняя девочка в Забайкалье задохнулась в гараже

В среду в полицию поступила информация, что в селе Верх-Усугли в Тунгокоченском районе обнаружили тело двухлетней девочки без признаков насильственной смерти.
Sibnet Новости 05:08
Армия и оружие

Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
ТК Звезда 09:09
Космос

Зонд «Паркер» установил новый рекорд

05.02.20 Зонд «Паркер» установил новый рекорд по близости искусственного объекта к Солнцу.
Портал Поиск вчера в 10:29
Наука

Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2000 лет

Полит.ру 06:00
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

РИА Новости 14:36
Политика

Трамп назвал процедуру импичмента «адом»

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
ТАСС 13:30
Космос

«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

Взгляд.ру 17:42
Политика

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
REGNUM 04:48
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Авто

В России могут исчезнуть дилерские центры

Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
The Penza Post 08:50
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия 12:04
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel

Телепрограмма вчера в 06:53
Общество

Назван новый срок ввода в строй газопровода «Северный поток-2»

Представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) подтвердил факт ведущихся интенсивных переговоров с компанией Nord Stream 2 AG о вариантах завершения прокладки газопровода «Северный поток – 2».
Недвижимость.RU 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное