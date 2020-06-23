Общество
Православие и МирВ России заразились коронавирусом почти 600 тысяч человек
Всего в России заразились коронавирусом 559 705 человек, заболевшие есть во всех регионах. Умерли 8 359 больных, вылечились 356 429 пациентов.
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Здоровье
141 человек в Ростовской области заразился коронавирусом за сутки
За последние сутки выявлен 141 новый случай заражения. Новые заболевшие проживают в 22 городах и районах области.
Бизнес-газета вчера в 05:04
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Общество
ЗакСобрание Петербурга истребляет рюмочные
Второе чтение законопроекта о продаже алкоголя в общепите ознаменовано увеличение минимальной площади залов в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, – она выросла с 20 кв. м до 50 кв. м. Третье чтение впереди.
Агентство Строительных Новостей 04:58
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Здоровье
Два красноярских медика получили государственные награды
ИА 1-Line 21 июня в 03:30
Общество
Власти Москвы рассказали о новых стандартах работы детских садов
Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о соблюдении санитарно-эпидемиологическом режима в детских садах, работа которых возобновилась с 23 июня.
РИА Новости 04:27
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса 04:31
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Происшествия
В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих
Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
Комсомольская правда вчера в 10:44
Политика
Екатеринбургские депутаты оценили работу мэра Высокинского
Депутаты гордумы Екатеринбурга почти единогласно одобрили отчет мэра Александра Высокинского за прошлый год.
Freepressa.ru 04:45
Фигурное катание
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко
Юная фигуристка Арина Парсегова перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом спортсменка написала в Инстаграм.
BetOn 04:51
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Происшествия
Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
По версии следствия, в течение нескольких лет с 2011 по 2015 годы помощник депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, которая одновременно является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику.
РИА Новости 04:43
Общество
СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров
Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
РБК 02:43
Здоровье
Глава Минздрава Украины устроил во Львове охоту на людей без масок
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов лично проверил, как жители Львова передвигаются на общественном транспорте и соблюдают при этом карантинные меры.
Украина.ру 04:07
Общество
Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена
Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
Трамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младшеклассников.
Москва 24 вчера в 12:21
Экономика
На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей
Вторую ветку газопровода «Сила Сибири» длиной около 800 километров построит компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), на нее потратят еще 160 миллиардов рублей.
Lenta.ru 02:00