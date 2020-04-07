Коронавирус
Пятый каналВ России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом
Жертвами COVID-19 стали еще 11 человек за сутки. В России зарегистрировано 1154 новых случая заражения COVID-19 в 43 регионах страны. Жертвами коронавирусам стали еще 11 человек.
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Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян
Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки
В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Общество
В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска
Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
Кино
Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет в апреле
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Общество
Австрия и Чехия смягчают режим карантина
Канцлер страны Себастьян Курц объясняет постепенный отказ от ограничений тем, что они были введены в Австрии раньше, чем в некоторых других странах.
Общество
В Брянске за сутки коронавирус выявили у 32 жителей области
В Брянске за минувшие сутки коронавирус выявили у 32 жителей области, об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
В МЧС не советуют применять водку как антисептик
В МЧС России заявили, что использование водки в качестве антисептика для рук бессмысленно.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $34 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Происшествия
При пожаре в Башкирии погибли более двухсот животных
Свыше 200 животных погибли во вторник при пожаре на башкирской ферме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Политика
Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.