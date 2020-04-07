Жертвами COVID-19 стали еще 11 человек за сутки. В России зарегистрировано 1154 новых случая заражения COVID-19 в 43 регионах страны. Жертвами коронавирусам стали еще 11 человек.

Экономика Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Общество В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Политика Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Общество Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.

Происшествия В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Общество Австрия и Чехия смягчают режим карантина Канцлер страны Себастьян Курц объясняет постепенный отказ от ограничений тем, что они были введены в Австрии раньше, чем в некоторых других странах.

Общество В Брянске за сутки коронавирус выявили у 32 жителей области В Брянске за минувшие сутки коронавирус выявили у 32 жителей области, об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Шоу-бизнес Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью 30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Политика Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.