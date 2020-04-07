Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции. «Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось

В России число зараженных впервые превысило тысячу человек за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.
74.ru03:30

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4 региона России, где по-прежнему не выявили коронавирус

Smolnarod.ru04:05

Коронавирус в России: всего 4 региона остаются без заболевших

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Коронавирус пока не обнаружили только в четырех регионах РФ

Московский Комсомолец05:11

Коронавирус обошёл стороной лишь несколько мест в России

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Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч

Lenta.ru03:42

В России число заражённых коронавирусом достигло 7 497

Вечерние Ведомости03:38

В России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

Пятый канал03:39
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

СМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки.
Вечерняя Москва 01:39
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Футбол

Форвард «Ахмата»: главная задача — хотя бы не заплыть жиром

Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин назвал главную задачу на время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает Sportbox.ru.
Газета.Ru 04:50
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Общество

Из Таиланда в Петербург доставят застрявших российских туристов

Во вторник, 7 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейсы из Таиланда в Москву и еще один рейс из Таиланда в Петербург.
Петербургский дневник вчера в 14:44
Общество

Работающие пенсионеры могут выбрать больничный

С 6 по 19 апреля работающие люди старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный.
Карталинская новь вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Маргарита Суханкина освоила новую профессию

Московский Комсомолец 05:44
Политика

ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 06:07
Происшествия

В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради «хайпа в соцсетях»

Российская газета 05:50
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Общество

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля

ТАСС 06:23
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Здоровье

В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Anapa.life 04:56
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Игры

Энтузиасты выпустили RPG по «Гарри Поттеру» в виде карты для Minecraft

3DNews 06:25
Здоровье

Франция ещё не преодолела пик эпидемии коронавируса

Ситуация в стране продолжает ухудшаться, заявил глава Минздрава Оливье Веран в эфире телеканала БФМ ТВ.
Вести ФМ 04:43
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Здоровье

Около полутора тысяч украинцев болеют коронавирусом

143 новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Всего в стране сейчас больны 1462 человека. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Pravda.Ru 04:52
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Общество

СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Известия 06:36
Гаджеты

Intel прекращает выпуск пяти чипсетов для процессоров Haswell

На прошлой неделе компания Intel объявила о прекращении производства наборов системной логики Q87, C226, H81, QM87 и HM86.
iXBT.com 03:16
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Авто

Российские автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня вчера в 01:13
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала, зачем отправляла дочь в спецпансионат

Вести.Ru вчера в 08:08
Здоровье

Врач назвал диету, которая избавит от лишних килограммов на карантине

Ученый считает, что обилие свежих овощей и фруктов, а также цельнозерновой хлеб и оливковое масло в рационе не позволят вам набрать лишний вес, сидя дома.
MedikForum.ru 05:58
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

RuNews24.ru 02:34
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
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