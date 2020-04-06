Коронавирус
Вечерние ВедомостиВ Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 44 человек. Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжёлое, семерых – средней тяжести.
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За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились еще четыре человека
Екатеринбург Онлайнвчера в 03:30
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Общество
В Москве за сутки выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 43 регионах, в том числе 697 случаев в Москве, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.
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Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Футбол
США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
В Екатеринбурге выделят дотации на общественный транспорт
Екатеринбург, 7 апреля 2020, 10:13 — REGNUM Общественный транспорт Екатеринбурга получит дотации из городского бюджета.
Общество
На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей
Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек
По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Гаджеты
Специалисты Роскачества обновили рейтинг самых безопасных смартфонов
Специалисты Роскачества изучили новые смартфоны и обновили список самых безопасных моделей.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
Movie: 007 Goldfinger / deviantart.com В Великобритании в возрасте 94 лет скончалась актриса Хонор Блэкман, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер" (1964).
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом возросло до 50 в Бурятии
В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у семи человек. Количество заболевших в республике возросло до 50.
Общество
В Москве за сутки выявили 697 заразившихся коронавирусом
За сутки в Москве выявлены 697 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 69, новые случаи выявлены в 43 регионах РФ, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Друг Ротару сообщил о горе в семье певицы
В семье певицы Софии Ротару случилось горе - у ее сестры, певицы Лидии Ротару умер муж, бизнесмен Сергей Хлябич.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Россия возобновляет вывоз граждан из других стран
Напомним, 4 апреля Россия остановила возвращение граждан из-за границы.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Энергетика
Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Общество
В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Финансы
Прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла до 218,7 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,2%, до 218,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
2 апреля Минпромторг направил письмо (копия есть у РБК) руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям.