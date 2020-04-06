Коронавирус

Вечерние ВедомостиВечерние ВедомостиВ Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 44 человек. Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжёлое, семерых – средней тяжести.
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В Свердловской области подтверждено ещё семь случаев COVID-19

Уральский меридиан03:42

В Свердловской области подтвердили семь новых случаев коронавируса

АиФ Урал03:39

Коронавирус в Свердловской области: последние новости 7 апреля. Штрафы за нарушение карантина удвоены, парикмахеры ждут разорения

URA.Ru02:00

В Свердловской области - еще семь заболевших коронавирусом

КП - Екатеринбург03:30

Россия вошла в двадцатку стран-лидеров по числу инфицированных коронавирусом

JustMedia00:44

Коронавирус обнаружили ещё у семи свердловчан

Вечерние Ведомости03:32

За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились еще четыре человека

Екатеринбург Онлайнвчера в 03:30
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Общество

В Москве за сутки выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 43 регионах, в том числе 697 случаев в Москве, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.
РИАМО 03:37
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Футбол

США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара

Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Коммерсантъ 03:12
Общество

В Екатеринбурге выделят дотации на общественный транспорт

Екатеринбург, 7 апреля 2020, 10:13 — REGNUM Общественный транспорт Екатеринбурга получит дотации из городского бюджета.
REGNUM 03:13
Общество

На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей

Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 03:30
Общество

За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

Всего по России выписано 494 человека.
Российская газета 03:39
Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек

По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом.
ПензаИнформ 03:06
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
РИА Новости вчера в 22:21
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК вчера в 13:53
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Гаджеты

Специалисты Роскачества обновили рейтинг самых безопасных смартфонов

Специалисты Роскачества изучили новые смартфоны и обновили список самых безопасных моделей.
NewInform 03:17
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Movie: 007 Goldfinger / deviantart.com В Великобритании в возрасте 94 лет скончалась актриса Хонор Блэкман, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер" (1964).
РЕН ТВ вчера в 13:12
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 05 апреля в 18:29
Здоровье

Число заболевших коронавирусом возросло до 50 в Бурятии

В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у семи человек. Количество заболевших в республике возросло до 50.
EastRussia вчера в 21:41
Общество

В Москве за сутки выявили 697 заразившихся коронавирусом

За сутки в Москве выявлены 697 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 69, новые случаи выявлены в 43 регионах РФ, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:42
Шоу-бизнес

Друг Ротару сообщил о горе в семье певицы

В семье певицы Софии Ротару случилось горе - у ее сестры, певицы Лидии Ротару умер муж, бизнесмен Сергей Хлябич.
Московский Комсомолец 02:33
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 02:46
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество

Россия возобновляет вывоз граждан из других стран

Напомним, 4 апреля Россия остановила возвращение граждан из-за границы.
Коммерсантъ вчера в 13:11
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Энергетика

Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля

США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
ТАСС вчера в 16:11
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей вчера в 12:40
Общество

В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян

В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 02:56
Финансы

Прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла до 218,7 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,2%, до 218,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 03:26
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

2 апреля Минпромторг направил письмо (копия есть у РБК) руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям.
РБК 05 апреля в 22:00
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