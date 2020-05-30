Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса

8952 новых случая коронавируса выявили в России за сутки. Об этом в субботу, 30 мая, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
658
Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
569
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
2,1K
Общество

Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

РБК 28 мая в 13:59
1,7K
Общество

У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

Коммерсантъ 03:06
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
3K
Политика

Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
1,7K
Общество

Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 08:49
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

REGNUM 28 мая в 03:49
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Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
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Общество

Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
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Теннис

Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
683
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты вчера в 09:56
30
Здоровье

Врач назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса

Москва, 30 мая 2020, 10:17 — REGNUM На силу второй волны коронавируса повлияет наличие или отсутствие вакцины, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
REGNUM 03:17
39
Общество

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК 28 мая в 23:52
2,4K
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
516
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Здоровье

Санатории в трети муниципалитетов Кубани возобновят работу с 1 июня

Санаторно-курортные организации в 15 из 44 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии с 1 июня.
ТАСС 04:06
1,1K
Общество

В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM вчера в 03:49
3
Транспорт

Петербуржцы за день активировали 21 тысячу льготных проездных

С 29 мая по 30 июня пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных, чтобы начать пользоваться ими уже с 1 июня.
78.ru 00:45
135
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,3K
Происшествия

В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
16
Происшествия

В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19

Общежитие в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, один человек умер, сообщил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.
РИА Новости 04:06
Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
1
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
15
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
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Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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