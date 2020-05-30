Коронавирус
ИзвестияВ России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса
8952 новых случая коронавируса выявили в России за сутки. Об этом в субботу, 30 мая, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео
Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
РБК 28 мая в 13:59
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
Политика
Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Общество
Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений
Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 08:49
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
REGNUM 28 мая в 03:49
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
Общество
Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса
В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Здоровье
Врач назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса
Москва, 30 мая 2020, 10:17 — REGNUM На силу второй волны коронавируса повлияет наличие или отсутствие вакцины, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
REGNUM 03:17
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК 28 мая в 23:52
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Здоровье
Санатории в трети муниципалитетов Кубани возобновят работу с 1 июня
Санаторно-курортные организации в 15 из 44 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии с 1 июня.
ТАСС 04:06
Общество
В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом
Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM вчера в 03:49
Транспорт
Петербуржцы за день активировали 21 тысячу льготных проездных
С 29 мая по 30 июня пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных, чтобы начать пользоваться ими уже с 1 июня.
78.ru 00:45
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Происшествия
В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое
«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
Происшествия
В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19
Общежитие в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, один человек умер, сообщил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.
РИА Новости 04:06
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33