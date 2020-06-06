Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Читать в источнике
Комментировать446

Подробнее о событии

Новый препарат и проверки частных клиник. Главное о коронавирусе за 6 июня

ТАСС10:56

Минздрав зарегистрировал еще один препарат от тяжелой формы инфекции коронавируса

Ёлдаш06:00

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

РБК05:08

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19

Известия05:31

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

RT на русском05:16

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Интерфакс05:13

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

РИА Новости05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
3,1K
Общество

Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
17
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,4K
Общество

Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
РИА Новости 12:50
1
Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru вчера в 06:00
118
Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
302
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
376
Гаджеты

В Сети появились фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Srnsk 11:24
4
Общество

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
4
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" одержал победу над черниговской "Десной" в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 11:57
Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Игры

Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
Piter.tv вчера в 12:58
6
Здоровье

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
47
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM вчера в 03:28
273
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
606
Энергетика

Новак дал оценку влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти

Положительное влияние сделки ОПЕК+ на восстановление мирового спроса на нефть отметил Министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня в ходе открытия заседания комитета министров ОПЕК+.
ИА Красная Весна 12:25
Общество

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.
Российская газета 08:28
7
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
2
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
343
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
467
Космос

Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска

Город55.ру 03:39
12
Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Обновленный LADA Largus, чье производство «АвтоВАЗ» запустит ближе к концу 2020 года, будет существенно отличаться от предшественника.
Автоновости дня 04:49
38
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными АКПП

Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 10:59
Происшествия

В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

РБК 11:21
131
Космос

NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

Аргументы и Факты вчера в 23:44
1
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
3,6K
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
178
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное