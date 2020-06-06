Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

В ведомстве отметили, что предотвращение развития цитокинового шторма является крайне важным при лечении коронавирусной инфекции. Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».
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Ещё один препарат для борьбы с COVID-19 зарегистрировали в России

НГС5506:33

Минздрав зарегистрировал еще один препарат от тяжелой формы инфекции коронавируса

Ёлдаш06:00

Минздрав зарегистрировал препарат «Левилимаб» для лечения тяжелой формы COVID-19

ТАСС05:06

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

RT на русском05:16

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Интерфакс05:13

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

РБК05:08

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

РИА Новости05:35
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Музыка

Галустян в золотом боди прошелся по подиуму в своем новом клипе

РЕН ТВ 08:33
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Здоровье

Роспотребнадзор ответил на мнения о ненужности масок на улице

Напомним, ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение масок на улице нецелесообразно и даже опасно, потому что может спровоцировать рост таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.
Росбалт 04 июня в 07:29
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Политика

Премьер Польши надеется, что США переведут в страну военных из ФРГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна может принять американских военнослужащих, если возникнет необходимость вывести американский контингент из ФРГ.
Вечерний курьер 06:57
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Политика

Путин назвал секрет величия русского языка

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с деятелями культуры в субботу, 6 июня, заявил, что секрет величия русского языка и притягательности русской литературы заключается в его четкости и выразительности.
Московский Комсомолец 08:05
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Общество

В Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

Предпринимателям, которые намерены возобновить работу с 8 июня, нужно до начала деятельности обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасности, уведомить комитет по промышленной политике, инновациям и торговле о возвращении к работе, обеспечить использование посетителями масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:23
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Общество

В Калининградской области могут смягчить ограничения по КОВИД

Роспотребнадзор по региону предложил смягчить ограничения по КОВИД, сообщает портал «Новый Калининград» со ссылкой на управление ведомства.
Невские Новости 07:51
Общество

В порт Литвы прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии

Новые Известия 04:00
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Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
Политика

МИД России не исключил провокации со стороны НАТО к параду Победы

Коммерсантъ 06:51
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Общество

Китайское издание рассказало о любви к русской колбасе

Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу.
Известия 07:17
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Политика

Пушков оценил эффект от протестов в США

Протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, не приведут к социальной революции в стране, заявил сенатор от Пермского Края Алексей Пушков.
URA.Ru 00:21
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Происшествия

В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Общество

Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.
RT на русском 08:38
Футбол

Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона

Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Происшествия

В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский

В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Общество

Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России

Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов.
Деловое.ТВ 04:43
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Общество

Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России

Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Финансы

Курс доллара: эксперты советуют придержать валюту

Эксперты заявили, что курс доллара упал, а рубль серьезно укрепился в последние дни.
Рамблер 05:26
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Политика

Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
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Происшествия

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

РИА Новости 08:30
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Происшествия

В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка

РИА Новости 03:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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