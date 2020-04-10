Коронавирус
Областная газетаВ России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу зарегистрировал государственный научный центр «Вектор».
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с чего всё началось
«Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.Коммерсантъвчера в 17:48
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Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Экономика
Правительство России выкупило половину акций Сбербанка
«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости 09 апреля в 09:15
Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
США пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам
На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах
Жена Брюса Уиллис Эмма Хеминг впервые выложила пост в Инстаграме после того, как фотография ее мужа на самоизоляции с Деми Мур стала вирусной в Сети, сообщает Independent Актер, который многим запомнился по "Крепкому орешку", позировал в полосатых пижамах с бывшей женой, с которой развелся в 2000 году.
РИА Новости вчера в 15:47
Футбол
Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.
News.ru 02:12
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Армия и оружие
Для военнослужащих Вооруженных сил ввели удаленный заказ питания
Систему удаленного заказа блюд для подразделений оперативного звена внедрили в Вооруженных силах РФ в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 05:18
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета вчера в 01:55
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Армия и оружие
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Здоровье
Инфекционист спрогнозировал число исцелившихся к маю от коронавируса
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировали почти 12 тыс. случаев заболевания, 94 человека умерли.
РБК 01:48
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса 09 апреля в 11:13
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Piter.tv вчера в 06:51
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 123
Как сообщил утром 11 апреля оперативный штаб, общее число зараженных достигло 124.
БрянскToday 01:50
Здоровье
Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»
Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 09 апреля в 16:58
Общество
В Курганской области введён пропускной режим
Курган, 11 апреля 2020, 05:01 — REGNUM В Курганской области с 11 апреля вводят пропускной режим.
REGNUM вчера в 22:01