с чего всё началось

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу зарегистрировал государственный научный центр «Вектор».

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

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