Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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«Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19»,— говорится в сообщении
 Роспотребнадзора.
Коммерсантъ17:48

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В России зарегистрировали тест на выявление антител к коронавирусу

РИА Новости16:02

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Известия17:53

Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрировали в России

Lenta.ru16:30

Роспотребнадзор: в РФ зарегистрирована тест-система распознания антител к коронавирусу

Вести.Ru17:21

«Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусу

ТАСС15:58

Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему на антитела к коронавирусу

ИА Красная Весна16:19

В России скоро будет зарегистрирована тест-система на выявление антител к коронавирусу

Ёлдаш08 апреля в 15:48
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Общество

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
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Общество

Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»

Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:33
Здоровье

На Украине коронавирусом заразились 334 медика

Коронавирус на Украине диагностировали у 334 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
ТАСС 17:32
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
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Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в карантинном видео Cream Soda

Танцор Дмитрий Красилов из подготовленного к международному конкурсу "Евровидение 2020" клипа группы Little Big Uno снялся в видео другой российской группы Cream Soda.
Газета.Ru 17:03
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Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews 08 апреля в 18:01
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Армия и оружие

ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
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Армия и оружие

Yeni Akit (Турция): в то время, когда мир борется с коронавирусом, он объявил о неожиданном развитии событий в Сирии! «Тогда Асаду придет конец» (Yeni Akit)

Бывший начальник разведки Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин (İsmail Hakkı Pekin) предположил, что в июне власть Башара Асада, который убил и лишил крова тысячи людей в Сирии, скорее всего, подойдет к концу.
ИноСМИ 08:20
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Общество

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
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Общество

В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом

В Калининградской области скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге сегодня, 10 апреля, глава региона Антон Алиханов, сообщает newkaliningrad.ru.
DP.RU 07:06
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Кино

Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов

В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru вчера в 10:20
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13
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Армия и оружие

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
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Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
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Общество

500 россиян с Пхукета и Кипра сегодня вернут домой

Сегодня, 10 апреля, по графику уже вылетели два рейса «Аэрофлота» – из Ларнаки и с Пхукета в Москву через Санкт-Петербург.
ТурДом 11:04
Наука

Инсайт связали с системой вознаграждения

В работе, которая опубликована в журнале NeuroImage, авторы высказывают предположение, что озарение активирует систему вознаграждения и вызывает чувство удовлетворения.
N+1 11:13
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
3,7K
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
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Спорт

Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
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Общество

России предсказали неожиданные проблемы из-за коронавируса

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК предсказал России неожиданные проблемы из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:31
9
Происшествия

В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
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Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
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Общество

В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Крыму ужесточат меры наказания для граждан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий закон примет сегодня парламент республики.
ForPost 05:18
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Футбол

У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружен коронавирус

Легендарный игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш инфицирован коронавирусом.
Евро-футбол.ру 15:24
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Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
2,7K
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу

Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек.
Lenta.ru 18:36
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Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 17:41
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Путешествия

Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето

Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Countryscanner 05:25
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
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