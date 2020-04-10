с чего всё началось

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

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