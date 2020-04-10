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В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Радио Комсомольская правда
  • Вести.Ru2:45
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Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В источнике
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С чего всё начиналось
«Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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