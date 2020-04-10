Коронавирус
RT на русскомВ России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
В России скоро будет зарегистрирована тест-система на выявление антител к коронавирусу
Ёлдаш08 апреля в 15:48
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Кино
Глава Marvel намекнул на возможное продолжение «Мстителей»
Некоторое время назад глава кинокомпании Marvel Кевин Файги обнадёжил фанатов "Мстителей" возможным продолжением.
Discover24 05:38
Происшествия
В Воронежской области коронавирус выявили у семьи
Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 04:13
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Kleo.ru 03:13
Экономика
Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Общество
МВД временно перестанет штрафовать за просроченные паспорта и права
Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.
Ореанда-Новости 12:25
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv вчера в 07:52
Наука
Эксперты разгадали проблемы уникального птерозавра
Goroday.ru вчера в 08:33
Общество
Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:45
Происшествия
Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди
Российская газета 08 апреля в 20:18
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Армия и оружие
Новый «летающий радар» А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" начнут поступать в ВКС России в 2024 году.
Российская газета вчера в 04:42
Кино
Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»
В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
Здоровье
В Оренбургской области у 54 человек выявили коронавирус
Что касается новых случаев, то один выявлен в Медногорске у человека, приехавшего из другого региона.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:09
Экономика
Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 04:33
Кино
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Комсомольская правда 08:10
Армия и оружие
Sohu: Когда у США возникают проблемы, они бросают своих союзников
В Китае усомнились, что Америка будет помогать Тайваню. Sohu: Когда у США возникают проблемы, они бросают своих союзников.
Piter.tv 08:18
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688
На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
Shraibikus News 08 апреля в 05:16