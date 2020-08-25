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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцину против коронавируса, разработанную в Центре Гамалеи, зарегистрировали 11 августа 2020 года. Она получила название «Спутник V».В источнике
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Центр им.Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19
Интерфакс - Россиявчера в 12:14