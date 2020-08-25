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REGNUM
REGNUM

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса в форме порошка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцину против коронавируса, разработанную в Центре Гамалеи, зарегистрировали 11 августа 2020 года. Она получила название «Спутник V».В источнике
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Коммерсантъ

Минздрав зарегистрировал сухой вариант вакцины от COVID-19

Коммерсантъ17:38
РИА Новости

Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка

РИА Новостивчера в 15:32
РБК

Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка

РБКвчера в 14:52
Известия

Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка

Известиявчера в 16:54
Интерфакс - Россия

Центр им.Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19

Интерфакс - Россиявчера в 12:14
ТАСС

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса Центра им. Гамалеи в форме порошка

ТАССвчера в 13:26
Народные новости

В РФ зарегистрировали сухой вариант вакцины от коронавируса

Народные новостивчера в 13:36

В Курске в «Музыкальном дворике» играл ансамбль народных инструментов

Сегодня, 25 августа, в рамках проекта «Музыкальный дворик» прошёл концерт ансамбля русских народных инструментов Концертно-творческого центра «Звёздный» под руководством Виктора Мезинова.
Kurskcity.ruвчера в 16:12

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет все возможности для вторжения на территорию Крыма, сообщает «Радио Свобода».
Городовойвчера в 14:31
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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В Италии врачи рассказали, чем вторая волна эпидемии отличается от первой

Милан, Италия, 25 августа 2020, 13:20 — REGNUM В августе 2020 года в Италии вновь наблюдается много случаев заражения коронавирусом, но ситуация имеет очень мало общего с первой волной эпидемии, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 25 августа, главный инфекционист миланского госпиталя «Сакко» Массимо Галли.
REGNUMвчера в 06:20