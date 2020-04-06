ВЛАДИМИР, 6 апреля. / ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Генериум" (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз".

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В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест, позволяющий определить коронавирусную инфекцию за 40 минут. Тест разработан группой компаний «Медико-биологический союз», сообщает ТАСС. Точность теста составляет более 94%.

В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

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