Коронавирус
BFM.ruВ России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус
В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест, позволяющий определить коронавирусную инфекцию за 40 минут. Тест разработан группой компаний «Медико-биологический союз», сообщает ТАСС. Точность теста составляет более 94%.
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с чего всё началось
ВЛАДИМИР, 6 апреля. / ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Генериум" (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз".ТАСС03:45
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Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Комсомольская правда04:13
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