Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест, позволяющий определить коронавирусную инфекцию за 40 минут. Тест разработан группой компаний «Медико-биологический союз», сообщает ТАСС. Точность теста составляет более 94%.
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Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

ВЛАДИМИР, 6 апреля. / ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Генериум" (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз".
ТАСС03:45

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В России зарегистрировали 40-минутный экспресс-тест на COVID-19

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Результат за 40 минут: в России разработали экспресс-тест на коронавирус

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РБК05:16

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Комсомольская правда04:13

Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на коронавирус

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954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
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REGNUM 05:37
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Создатели легендарной Crysis назвали PlayStation 5 более «удобной» консолью, чем Xbox Series X

Создатели легендарной Crysis — Crytek — в последние несколько лет выпали из инфополя в связи с отсутствием крупных игровых релизов.
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Общество

На Кубани произведут единовременные выплаты малоимущим и многодетным

Власти Кубани со следующей недели начнут единовременные выплаты для помощи малоимущим и многодетным, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:30
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