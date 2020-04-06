Коронавирус
РИА ОренбуржьеЭкспресс-тест на коронавирус зарегистрировали в России
Новый метод тестирования на коронавирус разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Он позволяет определить зараженность коронавирусной инфекцией всего за 40 минут. При этом точность экспресс-теста достигает 94%.
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с чего всё началось
Реализация лучших стандартов лабораторной диагностики, синергия ведомств и коллективов помогает в условиях пандемии воплощать в жизнь проекты и обеспечивает беспрецедентную по скорости эволюцию технических характеристик разработок диагностикумов коронавируса - от простых до самых передовых", - оценил экспресс-тест первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.ТАСС03:45
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Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Комсомольская правда04:13
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