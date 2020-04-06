Коронавирус

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеЭкспресс-тест на коронавирус зарегистрировали в России

Новый метод тестирования на коронавирус разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Он позволяет определить зараженность коронавирусной инфекцией всего за 40 минут. При этом точность экспресс-теста достигает 94%.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

Реализация лучших стандартов лабораторной диагностики, синергия ведомств и коллективов помогает в условиях пандемии воплощать в жизнь проекты и обеспечивает беспрецедентную по скорости эволюцию технических характеристик разработок диагностикумов коронавируса - от простых до самых передовых", - оценил экспресс-тест первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
ТАСС03:45

Подробнее о событии

В России зарегистрировали определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест

РБК05:16

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Коммерсантъ04:51

Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Комсомольская правда04:13

В России разработали тест на коронавирус с результатом за 40 минут

Известия04:23

В России зарегистрировали 40-минутный экспресс-тест на COVID-19

Газета.Ru04:13

Результат за 40 минут: в России разработали экспресс-тест на коронавирус

Московский Комсомолец04:49

Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на коронавирус

RT на русском03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Гаджеты

ASUS задействует жидкий металл в качестве термоинтерфейса

Как отмечают в компании, жидкий металл хорошо зарекомендовал себя в качестве элемента системы охлаждения.
Игромания.ру 08:58
Происшествия

В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца

В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован

9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Эхо Москвы 03:00
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Московский Комсомолец 06:52
Общество

ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
РИА Новости 08:07
Общество

Лев Лещенко готовится к выписке

Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.
Вести.Ru 08:46
Единоборства

Турнир UFC 18 апреля пройдет без Хабиба Нурмагомедова

Очередной турнир международного бойцовского чемпионата UFC, который пройдет 18 апреля, состоится без участия российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Online47.ru вчера в 22:34
Религия

Еще один священник в Москве заразился коронавирусом

Клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в городе Москве, диакон Дмитрий Сазонов заразился коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 08:25
Экономика

Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул

Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.
63.ru 03:29
Экономика

Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:21
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Экономика

Россиян ждет максимальное с 2014 года снижение реальных доходов

Сотрудники АКРА и Альфа-банка провели сравнение снижения показателей после нерабочих дней в апреле с аналогичным периодом прошлого года и сделали вывод: сокращение доходов станет максимальным в период с 2014 года.
Evo-rus.com 08:58
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Общество

На парад Победы попросили не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Общество

В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный

Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Блокнот Тамбов 08:40
Общество

Россия выделит $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом

"Выделить в 2020 - 2021 годах бюджетные ассигнования из федерального бюджета до $1,01 млн на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Газета.Ru 08:55
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Шоу-бизнес

Соседов назвал дочь Валерии средней певицей

ФАН вчера в 14:36
Экономика

Число частных инвесторов на «Мосбирже» достигло 4,57 млн

С начала года на биржу пришло 713 тыс. частных инвесторов. При этом в 2019 году в среднем ежемесячно открывалось 159 тыс. счетов физлиц.
Финмаркет 09:13
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Общество

В России за сутки зарегистрировано 954 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Иркутск Сегодня 07:22
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина

FreeNews-Volga 00:29
Общество

В Алтайском крае отменили весеннюю охоту

В Алтайском крае отменен текущий сезон весенней охоты. Соответствующее постановление подписал 6 апреля губернатор Виктор Томенко.
Алтайская правда 05:05
Здоровье

Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса

Среди наиболее распространенных симптомов эксперты отметили высокую температуру (у 78 пациентов из 85), одышку (60 пациентов) и слабость (50 пациентов).
Комсомольская правда 08:27
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

RT на русском 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное