Общество
ТАССВ России зарегистрировано 1,2 млн безработных
Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
Читать в источнике
Оценить253
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Кино
Фонд кино назвал компании-лидеры отечественного кинопроизводства
Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.
Интерфакс - Россия 10:22
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая
По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:01
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Актёр Пётр Красилов заразился коронавирусом
Газета Кемерова 12:38
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Брянской области
"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
Политика
Разведка Южной Кореи предположила, куда пропадал Ким Чен Ын
По данным разведки, Ким Чен Ын усилил противоэпидемические меры, так как в стране все же есть случаи заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 05:40
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Армия и оружие
Самолеты из США провели учебную бомбардировку в Эстонии
Аргументы и Факты 06:51
Общество
В Екатеринбурге и Тюмени закрывается сеть супермаркетов «Райт»
Сообщение появилось в соцсетях магазина Супермаркеты "Райт" поэтапно прекратят работу в ряде городов, среди которых Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень и Нефтеюганск.
Правда УрФО 12:55