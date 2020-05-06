Общество

ТАССТАССВ России зарегистрировано 1,2 млн безработных

Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
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В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек

РБК10:37

Министр труда сообщил о росте числа безработных в РФ до 1,2 млн

Аргументы и Факты10:25

В России зарегистрировано 1,2 млн безработных

ТАСС08:38

За время коронакризиса безработными стали 735 тысяч россиян

Комсомольская правда10:00

Названо число безработных в России

RT на русском08:53

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

РИА Новости08:41

Минтруд: за два месяца безработными признаны 735 тыс. россиян

Коммерсантъ09:07
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Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Исследование компании Unusual Concepts, с которым ознакомились «Известия», показало,что в самоизоляции россияне неохотно покупают еду более высоких ценовых категорий.
Известия 14:00
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Общество

В России для водителей введут новые штрафы

В правительстве России подготовили новые штрафы для автовладельцев.
АБН вчера в 02:48
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
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Общество

Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
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Армия и оружие

Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения

"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
Piter.tv 08:02
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Свою новую работу знаменитый художник Бэнкси посвятил врачам.
МИР 24 17:12
Общество

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом

Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 12:57
Футбол

Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
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В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

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Коммерсантъ 11:01
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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
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Политика

Трамп заявил, что не верит статистике по коронавирусу в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом стране, но не считает достоверными данные по Китаю.
ТАСС 16:49
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Армия и оружие

Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с АСУ

Армия России до конца года получит свыше 35 самоходных гаубиц, оснащенных АСУ. О новом вооружении рассказали в Минобороны.
Дни24 03:14
Наука

Географы будущего станут лучше понимать прошлое

Удастся ли нам собрать эти части в единую систему так, чтобы она ожила и стала предсказуемой, или нет, не ясно, но, кажется, именно географы могут поставить перед собой такую задачу.
Троицкий вариант — Наука 17:09
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Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
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В США убили изучавшего коронавирус ученого

Газета.Ru 15:52
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Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода подал в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал в отставку, сообщает «Коммерсант».
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В Москве начнут отключать отопление

Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

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Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
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В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.
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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

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Zeus назвал дату шоу-матча первого состава NAVI

Даниил Zeus Тесленко рассказал, когда состоится шоу-матч состава Natus Vincere по Counter-Strike образца 2010 года.
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