Общество
ТАССВ России зарегистрировано 1,2 млн безработных
Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
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Экономика
В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду
Исследование компании Unusual Concepts, с которым ознакомились «Известия», показало,что в самоизоляции россияне неохотно покупают еду более высоких ценовых категорий.
Известия 14:00
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Общество
В России для водителей введут новые штрафы
В правительстве России подготовили новые штрафы для автовладельцев.
АБН вчера в 02:48
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
Общество
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
МонаВиста 12:44
Армия и оружие
Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения
"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
Piter.tv 08:02
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям
Свою новую работу знаменитый художник Бэнкси посвятил врачам.
МИР 24 17:12
Общество
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 12:57
Футбол
Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона
Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
Soccer.ru 18:38
Общество
«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами
В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Армия и оружие
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra 12:05
Политика
Трамп заявил, что не верит статистике по коронавирусу в Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом стране, но не считает достоверными данные по Китаю.
ТАСС 16:49
Армия и оружие
Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с АСУ
Армия России до конца года получит свыше 35 самоходных гаубиц, оснащенных АСУ. О новом вооружении рассказали в Минобороны.
Дни24 03:14
Наука
Географы будущего станут лучше понимать прошлое
Удастся ли нам собрать эти части в единую систему так, чтобы она ожила и стала предсказуемой, или нет, не ясно, но, кажется, именно географы могут поставить перед собой такую задачу.
Троицкий вариант — Наука 17:09
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru 15:52
Кино
Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 04 мая в 07:39
Политика
Мэр Нижнего Новгорода подал в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал в отставку, сообщает «Коммерсант».
Право.ру вчера в 10:26
ЖКХ
В Москве начнут отключать отопление
Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Гаджеты
IPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность
В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.
Дни24 11:42
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Игры
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Киберспорт
Zeus назвал дату шоу-матча первого состава NAVI
Даниил Zeus Тесленко рассказал, когда состоится шоу-матч состава Natus Vincere по Counter-Strike образца 2010 года.
CyberSport.ru вчера в 09:30