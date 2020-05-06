Общество

ТАССТАССВ России зарегистрировано 1,2 млн безработных

Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
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В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек

РБК10:37

За время коронакризиса безработными стали 735 тысяч россиян

Комсомольская правда10:00

Минтруд: за два месяца безработными признаны 735 тыс. россиян

Коммерсантъ09:07

Министр труда сообщил о росте числа безработных в РФ до 1,2 млн

Аргументы и Факты10:25

Названо число безработных в России

RT на русском08:53

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

РИА Новости08:41

В России зарегистрировано 1,2 млн безработных

ТАСС08:38
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
527
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
128
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
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Политика

О состоянии Мишустина рассказал Путин

Зараженный коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки российской экономики и социальной сферы.
Live24 09:16
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Политика

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
16
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1K
Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
19
Авто

Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье

Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
Новые автомобили 03:11
14
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
438
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
28
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
4
Происшествия

На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста

Петербургский дневник 14:23
1
Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
5
Происшествия

Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и поехал к сестре

В американском городе Огден, штат Юта, пятилетний мальчик угнал автомобиль родителей и проехал несколько километров, прежде чем его остановил сотрудник дорожной полиции.
Lenta.ru вчера в 07:29
1
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
275
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:09
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
373
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
14
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
400
Общество

Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник 15:03
20
Гаджеты

Первая публичная бета Android 11 выйдет в начале июня

Прямая трансляция начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени и будет посвящена релизу первой публичной бета-версии Android 11.
News.ru 10:55
Общество

Власти Москвы закупили китайские тесты на антитела к коронавирусу под видом голландских

Московские власти закупили «сотни тысяч» китайских экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, заявленных как голландские, сказано в расследовании «Важных историй» и OCCRP.
Forbes 13:55
10
Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Lenta.ru 15:09
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
6,5K
Общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
383
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
988
Общество

Самые большие губы в мире стали еще больше

Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 04:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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