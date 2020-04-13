Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России зарегистрировано 2558 новых случаев коронавируса

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За последние сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 2558 и составило 18 328, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество

Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом

В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
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Политика

Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни.
Известия 08:39
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Общество

Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР

Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».
Live24 03:54
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Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
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Общество

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,1K
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
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Общество

В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
2
Кино

Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
12
Авто

Секретный склад с 300 редкими авто обнаружили в США

Секретный склад с 300 редкими автомобилями нашли в США, пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС.
Моя Москва.онлайн 08:56
Происшествия

В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сообщили в СК.
Российская газета 08:35
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Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1K
Политика

Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
24
Политика

Путин потребовал устранить нехватку медицинских средств защиты

Сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник должны получать все установленные доплаты за особые условия работы и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Life.ru 08:40
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Здоровье

Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19

Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
198
Политика

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
1,9K
Наука

Часть экосистем мирового океана будет уничтожена уже через 10 лет

Расчеты ученых показывают, что удержание роста глобальной температуры по сравнению с 1850-м годом в пределах 2 градусов (вместо возможных в пессимистичных ожиданиях 4 градусов) сократит потенциальный ущерб от массового вымирания видов в 7-10 раз - на планете будет разрушено не 15-20% экосистем, а только 2%.
Хайтек+ вчера в 08:41
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
83
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,5K
Гаджеты

OnePlus 8 Pro позирует вместе с новыми наушниками и чехлами

Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках ИТ-индустрии, опубликовал новые изображения смартфона OnePlus 8 Pro с его аксессуарами.
iXBT.com 00:43
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,3K
Общество

Электронные пропуска для перемещения по городу появятся в Севастополе

С 14 апреля в Севастополе будут выдаваться пропуска в электронной форме, которые дают право передвигаться по городу, ходить на работу и с работы в период введения режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Новый Севастополь 07:37
Политика

Рада отказалась отменить закон о рынке земли

Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес

Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова

Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
38
Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на права

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
23
Общество

Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей

Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru вчера в 04:17
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Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

РИА Новости 08:25
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