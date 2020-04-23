Коронавирус
Вести ПодмосковьяВ России зарегистрировано 5966 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 48,9% заболевших не имели симптомов болезни. 66 человек умерли, полностью выздоровели — 682 человека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай коронавируса
Сегодня в республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 05:15
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Политика
В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом
Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия 09:39
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Общество
Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России
Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Италия закроет границы для туристов до конца года
Агентство Телеграф 05:00
Наука
DM: Британия заказала 50 млн устройств для анализов на антитела к новому коронавирусу
Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу.
ТАСС 10:05
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы
Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов.
Известия вчера в 21:33
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ вчера в 11:54
Экономика
Россияне на треть сократили покупки бензина на самоизоляции
Россияне почти на треть сократили объемы покупок бензина на фоне самоизоляции.
ФедералПресс 24 апреля в 03:23
Здоровье
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38
Происшествия
В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса
В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.
Lenta.ru 09:42
Армия и оружие
Американцы презентовали прототип нового танка для своих сухопутных сил
Компания General Dynamics во время визита командующего американской армией Райана Маккарти на одно из своих предприятий, продемонстрировала свой проект перспективного танка.
ГЛАС.RU 09:59
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Армия и оружие
Пентагон определился с порядком тестирования военных на COVID-19
Вашингтон считает это оправданной мерой, так как не хочет повторения истории с эсминцем USS Kidd и авианосцем «Теодор Рузвельт», на борту которых зафиксированы пациенты с COVID-19, пишет Associated Press.
News.ru 09:25
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Армия и оружие
Готовившиеся к параду Победы военные войска возвращены в части
Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа, привлекаемые для подготовки к параду Победы, возвращены в пункты постоянной дислокации, сообщается на сайте Министерства обороны России.
Lenta.ru 10:12
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Жительница Китая назвала самые отвратительные блюда
Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывают отвращение.
MedikForum.ru вчера в 16:22