За последние сутки в России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 48,9% заболевших не имели симптомов болезни. 66 человек умерли, полностью выздоровели — 682 человека.

Общество В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. 6

Политика В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России. 6

Происшествия В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 181

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,8K

Наука DM: Британия заказала 50 млн устройств для анализов на антитела к новому коронавирусу Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу.

Происшествия Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов. 639

Политика Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». 2,7K

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество Сотрудники российских банков переезжают на работу В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. 942

Происшествия В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 63

Армия и оружие Пентагон определился с порядком тестирования военных на COVID-19 Вашингтон считает это оправданной мерой, так как не хочет повторения истории с эсминцем USS Kidd и авианосцем «Теодор Рузвельт», на борту которых зафиксированы пациенты с COVID-19, пишет Associated Press.

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 54

Армия и оружие Готовившиеся к параду Победы военные войска возвращены в части Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа, привлекаемые для подготовки к параду Победы, возвращены в пункты постоянной дислокации, сообщается на сайте Министерства обороны России.

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 500

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 516