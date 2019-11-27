Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».

с чего всё началось

Дефицит рабочих рук на российском рынке труда превышает, по данным Росстата, 1,1 млн. Это самое большое значение, как минимум, за последние три года. Дефицит отчасти объясняется демографическими проблемами, отчасти – развитием новых проектов.

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