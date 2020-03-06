Общество
РБКЗа сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.
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В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.РИА Новости07:56
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Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Баскетбол
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Общество
Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом.
Футбол
Решение по проведению матчей КР примут на ближайшем бюро исполкома РФС
Решение по определению хозяев полуфинальных матчей Кубка России будет принято на ближайшем бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Экономика
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Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Энергетика
Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля
Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Энергетика
Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%
Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
Политика
Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме
В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Политика
Вашингтон не поддержал российско-турецкие договоренности по Сирии
Совет безопасности ООН не принял достигнутых в Москве договоренностей по Сирии между прездинетом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипа Эрдоганом, после того, как США заблокировали это решение.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Происшествия
Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек
Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
Общество
В Минтрансе изменили требования к фотографиям при техосмотре
В Министерстве транспорта обновили требования к процессу фотосъемки автомобилей при прохождении техосмотра.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса
Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
Здоровье
В России зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом
В России зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у прилетевшего в страну итальянца.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105
Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
Армия и оружие