Общество

РБКРБКЗа сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.
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с чего всё началось

В России выявили шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости07:56

Подробнее о событии

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

ТАСС08:35

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях коронавирусной инфекции в России

Красная весна09:29

В России за день зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

Фонтанка.Ру08:08

В России выявили шесть новых случаев коронавируса

РИА Новости07:56

В России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса

Lenta.ru07:54

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском07:54

За сутки в России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

Газета.Ru10:22
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Происшествия

Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро

Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:44
Баскетбол

«Химки» обыграли «Фенербахче» в Евролиге и обошли турок в таблице

Спорт-Экспресс 13:59
Общество

Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом.
ТАСС 10:52
Футбол

Решение по проведению матчей КР примут на ближайшем бюро исполкома РФС

Решение по определению хозяев полуфинальных матчей Кубка России будет принято на ближайшем бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 04 марта в 05:53
Общество

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:01
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru вчера в 11:01
Энергетика

Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля

Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Life.ru 12:19
Энергетика

Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
News.ru 05:54
Политика

Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
РБК 08:55
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Газета.Ru 12:54
Хоккей

Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Вести.Ru 13:48
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая

Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Известия 09:37
Общество

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
ТАСС 09:34
Политика

Вашингтон не поддержал российско-турецкие договоренности по Сирии

Совет безопасности ООН не принял достигнутых в Москве договоренностей по Сирии между прездинетом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипа Эрдоганом, после того, как США заблокировали это решение.
Слово и Дело 14:03
Общество

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Известия 13:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Происшествия

Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек

Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
REGNUM 10:33
Общество

В Минтрансе изменили требования к фотографиям при техосмотре

В Министерстве транспорта обновили требования к процессу фотосъемки автомобилей при прохождении техосмотра.
AutoNews вчера в 07:54
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
РБК 13:44
Здоровье

В России зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом

В России зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у прилетевшего в страну итальянца.
Neva.Today вчера в 04:09
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
RT на русском 13:27
Армия и оружие

ПВО Сирии отражает атаку в небе над Хомсом

ФАН 04 марта в 18:39
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