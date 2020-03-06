В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.

с чего всё началось

Зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Происшествия Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Энергетика Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Политика Вашингтон не поддержал российско-турецкие договоренности по Сирии Совет безопасности ООН не принял достигнутых в Москве договоренностей по Сирии между прездинетом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипа Эрдоганом, после того, как США заблокировали это решение.

Общество В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Происшествия Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.