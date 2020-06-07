Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,2 тыс.
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В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

Газета.Ru07:20

В России выявляют менее 10 тыс. новых случаев заражения в сутки уже больше трех недель

ТАСС05:12

В России за сутки выявили почти 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

РБК04:15

За последние сутки в России выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID-19, 134 человека скончались

Финмаркет04:16

В России выявлено 8 984 новых случая коронавируса

Говорит Москва04:16

В России выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом

Аргументы и Факты04:26

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

Интерфакс03:37
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Политика

Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:01
8
Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
9
Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Российская газета 10:35
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
10
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
60
Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
Известия 08:23
Здоровье

Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
4
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Политика

В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
156
Общество

В Нью-Йорке отменен комендантский час

Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru вчера в 03:59
1K
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
351
Политика

В ЛНР заявили о подготовке Украиной провокаций

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Общество

Действие ограничительных мер продлили до 14 июня в Забайкальском крае

В Забайкальском крае в связи с рекомендациями Роспотребнадзора действие ограничительных мер продлили до 14 июня включительно.
NewInform 10:23
Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:36
21
Происшествия

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32
8
Шоу-бизнес

Бари Алибасов исчез накануне своего дня рождения

Слово и Дело 02:23
64
Политика

Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.
RT на русском 10:02
5
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Футбол

Бернд Лено: «„Бавария“ уже чемпион, как и всегда. Это скучно и грустно»

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 70 очков после 30 туров. На втором месте дортмундская «Боруссия», у нее на 7 очков меньше.
Sports.ru 09:57
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 05 июня в 11:41
35
Шоу-бизнес

В Москве простились с Михаилом Кокшеновым

Культуромания 09:00
40
Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера получили ранения, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
48
Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

РИА Новости 08:08
32
Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Российская газета 04:08
1K
Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
92
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
144
Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
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