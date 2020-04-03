Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
ТАСС12:54

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В России возбудили первое уголовное дело после публикации «коронавирусного фейка»

Петербургский дневник13:32

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по фейку о коронавирусе в соцсетях

78.ru13:30

В Петербурге возбудили первое в РФ уголовное дело по фейку о коронавирусе в соцсети

Невские Новости12:59

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

Интерфакс13:30

В Сестрорецке следователи обыскали дом активистки, которая написала в соцсетях про коронавирус. Ей первой в РФ вменяют новую уголовную статью о фейках

Фонтанка.Ру13:09

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

ТАСС12:54

Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях возбудили в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург13:30
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Транспорт

«Аэрофлот» сократит число внутренних рейсов с 6 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля из-за падения спроса ввиду принятых ограничений на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса.
Известия 15:34
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
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Рейтинги Путина выросли после обращения к нации

Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
9111.ru 12:29
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В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху

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Давыдов.Индекс 08:08
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО 12:33
Религия

Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

Вести.Ru 11:48
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Общество

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости 12:46
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Происшествия

Главврача из Тамбова проверяют из-за контакта с больным COVID-19

Как напоминает ИА REGNUM, по данным на 3 апреля, в Тамбовской области выявлено шесть случаев коронавируса.
REGNUM 08:52
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Обозреватель Врн 12:42
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Политика

Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

Нерабочий период в России продлевается до конца апреля, объявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня 04:04
Политика

МИД РФ пояснил отказ Украины от договоренностей по Донбассу

В МИД РФ прокомментировали отказ Украины от договоренностей, достигнутых зимой на встрече лидеров «нормандской четверки».
Russkie.org 05:29
Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
FlashNord 09:57
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:20
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