В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").

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В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

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