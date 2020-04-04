Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
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Обыск по первому в России уголовному делу о коронавирусных фейках для жительницы Сестрорецка закончился статусом свидетеля

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В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

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В России возбудили первое уголовное дело после публикации «коронавирусного фейка»

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В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

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КП - Санкт-Петербург13:30

Стали известны подробности об уголовном деле в Петербурге по фейку о коронавирусе в Сети

Невские Новости17:50
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

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Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
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Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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На фоне тяжелой эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в Нью-Йорке Пентагон направил в помощь властям города военную похоронную бригаду из 42 военнослужащих, сообщил 3 апреля телеканал CNN.
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Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости вчера в 03:03
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Shraibikus News 01 апреля в 15:37
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Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

Metaratings вчера в 10:45
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В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
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Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
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Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Мой Брянск вчера в 14:49
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 20

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Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском 22:28
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Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
Вести.Ru 15:49
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru 22:51
Армия и оружие

Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России

Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны.
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Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости 14:08
Здоровье

ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно

ВОЗ сообщает, что здоровым людям маски не нужны, они не способны защитить их от коронавируса. Скорее они могут стать источниками инфекции.
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Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
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Пользу масок при эпидемии оценили в вирусных частицах

Ученые измерили эффективность защитных медицинских масок в точных единицах.
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Общество

Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
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Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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Общество

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Авто

Более 88 тыс. электромобилей реализовала в первом квартале Tesla

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Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше

Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
Sibnet Новости 01 апреля в 22:40
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