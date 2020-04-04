Коронавирус
Вести.RuВ России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").ТАСС12:54
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В России возбудили первое уголовное дело после публикации «коронавирусного фейка»
Петербургский дневник13:32
Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях возбудили в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург13:30
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