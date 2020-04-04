Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
ТАССвчера в 12:54

Подробнее о событии

Обыск по первому в России уголовному делу о коронавирусных фейках для жительницы Сестрорецка закончился статусом свидетеля

Фонтанка.Рувчера в 17:57

Стали известны подробности об уголовном деле в Петербурге по фейку о коронавирусе в Сети

Невские Новостивчера в 17:50

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по фейку о коронавирусе в соцсетях

78.ruвчера в 13:30

В России возбудили первое уголовное дело после публикации «коронавирусного фейка»

Петербургский дневниквчера в 13:32

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

Интерфаксвчера в 13:30

Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях возбудили в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:30

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

ТАССвчера в 12:54
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Мария Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом

Uznayvse.ru вчера в 06:35
Здоровье

Количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 1072 человека

Согласно обнародованной информации, число заразившихся составило 1072 человека.
Территория новостей 01:16
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Экономика

Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Банк России не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на следующий месяц, когда закончатся нерабочие дни.
Московский Комсомолец 01:10
Политика

Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина

Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.
Алтайская правда 02 апреля в 22:07
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС вчера в 11:18
Авто

Автомобили Toyota подорожали в РФ

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня 02 апреля в 04:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Общество

Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России

Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
News.ru 01:44
Футбол

Сегодня «Шахтер» сыграет против Немана

Встречу «Шахтёр» - «Неман» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 4 апреля в 15:25 (время московское).
ГЛАС.RU 01:53
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru вчера в 03:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости вчера в 11:04
Кино

HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Pravda.Ru вчера в 16:55
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Российская газета вчера в 16:44
Происшествия

Вынесен первый в России штраф за нарушение изоляции

Житель Уфы оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 05:56
Энергетика

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 15:24
Общество

Минпромторг попросил регионы не ограничивать торговлю алкоголем

Минпромторг попросил регионы не ограничивать торговлю алкоголем, сообщает РБК.
Retailer.ru вчера в 06:41
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Солидарность 02 апреля в 07:56
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Общее число заболевших коронавирусом в Турции достигло превысило 20 тысяч человек, выздоровели 484 пациента.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 17:52
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru вчера в 05:00
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Вечерняя Москва 02:10
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Общество

Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля

Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
КП - Саратов вчера в 12:21
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