Коронавирус
Вести.RuВ России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").ТАССвчера в 12:54
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Стали известны подробности об уголовном деле в Петербурге по фейку о коронавирусе в Сети
Невские Новостивчера в 17:50
В России возбудили первое уголовное дело после публикации «коронавирусного фейка»
Петербургский дневниквчера в 13:32
Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях возбудили в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербургвчера в 13:30
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