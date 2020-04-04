Коронавирус
Вести.RuВ России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").ТАССвчера в 12:54
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Стали известны подробности об уголовном деле в Петербурге по фейку о коронавирусе в Сети
Невские Новостивчера в 17:50
В России возбудили первое уголовное дело после публикации «коронавирусного фейка»
Петербургский дневниквчера в 13:32
Первая фигурантка дела о фейке оказалась активисткой, и за нее вступилось «Яблоко»
Мегаполис онлайн04:02
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«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
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Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
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