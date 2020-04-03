Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Речь идет о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
ТАСС12:54

Подробнее о событии

В России возбудили первое уголовное дело после публикации «коронавирусного фейка»

Петербургский дневник13:32

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по фейку о коронавирусе в соцсетях

78.ru13:30

В Сестрорецке следователи обыскали дом активистки, которая написала в соцсетях про коронавирус. Ей первой в РФ вменяют новую уголовную статью о фейках

Фонтанка.Ру13:09

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

Интерфакс13:30

Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях возбудили в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург13:30

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

ТАСС12:54

В Петербурге возбудили первое в РФ уголовное дело по фейку о коронавирусе в соцсети

Невские Новости12:59
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Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 15:37
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Lenta.ru 15:26
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжим из Москвы

Фокин напомнил о статье уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и заметил, что у жителей, сдавших дом человеку, распространяющему инфекцию, также могут возникнуть проблемы.
Эхо Москвы 11:30
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Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

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Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых

По разным оценкам, с учетом развивающихся технологий, биосфере без насекомых отводится от пятидесяти до ста лет, что с точки зрения эволюции означает моментальную смерть.
Популярная механика 07:16
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем

Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Слово и Дело 05:56
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Киберспорт

Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ Steam 30 марта.
Cyber.sports.ru 01 апреля в 10:54
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Общество

Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве

Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Эхо Москвы 12:46
Общество

Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля

Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
ИА БНК 15:53
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Армия и оружие

«Нептун» в Чёрном море. Украина заявила об успешных испытаниях крылатых ракет

В акватории Черного моря состоялись успешные испытания крылатых ракет «Нептун» украинского производства.
Украина.ру 04:41
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Privet-Rostov.ru 12:42
Экономика

Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков

Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
ПРАЙМ 15:41
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
АБН 05:44
Общество

Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Известия 14:52
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Происшествия

В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус

На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
REGNUM 04:19
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Футбол

Президент «Расинга» рассказал, как Лаутаро Мартинес отклонил предложение «Реала» в 18 лет

Президент «Расинга» Виктор Бланко рассказал, как нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в 18 лет отказался переходить в мадридский «Реал».
Чемпионат 16:39
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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