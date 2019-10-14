В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек). Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.

Общество Снег выпадет в Алтайском крае на этой неделе Синоптики прогнозируют резкое похолодание В Алтайский край на смену теплой погоде на текущей неделе придут осадки и похолодание, сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра России.

Политика Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.

Политика Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.