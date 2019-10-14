Общество
Lenta.ruВ России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек). Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.
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Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Общество
Снег выпадет в Алтайском крае на этой неделе
Синоптики прогнозируют резкое похолодание В Алтайский край на смену теплой погоде на текущей неделе придут осадки и похолодание, сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра России.
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
Политика
Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта
Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Религия
Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Здоровье
Пять продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Тяга к каким продуктам говорит о проблемах со здоровьем, читайте в материале «ВП.ру».
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Армия и оружие
США не смогли вывезти из Сирии около 50 «особо важных» боевиков ИГИЛ
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Хоккей
Джейк Маззин: «Михеев отлично подходит „Торонто“»
Защитник «Торонто» Джейк Маззин высоко оценил игру российского нападающего Ильи Михеева в матче с «Детройтом».
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Вас может ожидать знаменательная встреча.
Общество
Осеннее полнолуние: почему астрологи называют 14 октября опасным днем
В октябре полнолуние приходится на 14-е число и, по словам астрологов, будет не самым благоприятным днем для любых начинаний.
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Футбол
Петров получил травму, Караваев дебютировал за сборную России
В срочном порядке на поле вышел Вячеслав Караваев. Для него это был дебют за сборную России.
Экономика
Стало известно, насколько может повыситься плата за капремонт жилья в Амурской области
Законопроект «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год» опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.
Шоу-бизнес
Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото
Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Политика
Газ раздора: как суета вокруг «Северного потока-2» угрожает «дружбе» США и Европы
"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", – заключает докладчик.