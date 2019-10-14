С 14 октября в России еще 21 регион смогут принимать сигнал цифрового телевещания. С их подключением переход федерального телевидения на цифровое вещание завершится по всей стране. Сегодня будут отключены последние 3 тыс. из 13 тыс. передатчиков, работавших ранее в российском эфире, сообщил ТАСС.

В России завершается переход на цифровое телевидение

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